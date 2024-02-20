فيتو أميركي لثالث مرة ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لهدنة في غزة

استخدمت الولايات المتحدة الثلاثاء حق النقض (الفيتو) لثالث مرة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة مع مواصلة إسرائيل قصف القطاع الذي يواجه وضعًا إنسانيًا كارثيًا.

ومن ثم لم تنجح جهود الدول التي تحاول إيجاد طريقة للخروج من الأزمة المتصاعدة، في ظل جهود الوسطاء غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى هدنة، وتقديم مقترحين متنافسين لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة.

استخدمت واشنطن الثلاثاء حق النقض ضد الاقتراح الأول الذي صاغته الجزائر ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج "غير المشروط" عن جميع الرهائن الذين اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر. وحظي المشروع بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض واشنطن وإحجام بريطانيا عن التصويت.

واعتبر السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الفيتو الأميركي ضد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة "غير مسؤول وخطير". وقال منصور "الرسالة الموجهة اليوم إلى إسرائيل باستخدام حق النقض هي أنها تستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب".

ووصفت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد طرح المقترح للتصويت بأنه "من باب التمني وغير مسؤول .... ويعرض المفاوضات الحساسة للخطر".

ومع تعرض الرئيس جو بايدن لضغوط متزايدة لتقليص الدعم لإسرائيل، طرحت واشنطن مشروع قرار بديلا يشدد على "دعم وقف موقت لاطلاق النار في غزة في اقرب وقت ممكن" ويعرب عن القلق بشأن رفح.

وقال مصدر دبلوماسي إن فرص اعتماد المشروع في شكله الحالي ضئيلة، ويمكن أن يدفع روسيا إلى استخدام حق النقض.

في الأثناء، أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل فيما تدور معارك على الأرض عن مقتل 103 فلسطينيين خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة .