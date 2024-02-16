كييف تعلن انسحابها من موقع في جنوب أفدييفكا الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة انسحابه متكبداً "خسائر طفيفة" من موقع كان يسيطر عليه في جنوب مدينة أفدييفكا الواقعة بشرق أوكرانيا حيث تدهور الوضع في الأيام الأخيرة على الجبهة في مواجهة زيادة الهجمات الروسية.

وقد تضطر أوكرانيا إلى التخلي عن هذه المدينة التي صارت مدمرة إلى حد كبير، في مواجهة نقص متزايد في الموارد، وتعطل المساعدات العسكرية الأميركية، في حين عززت روسيا قواتها بالمزيد من العناصر والذخيرة وتأمل في السيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب في 24 فبراير.

وقال الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي الذي يدير القوات المتمركزة في هذه المدينة "سيطرنا على هذه النقطة طالما سمحت لنا بردع العدو وتدميره بشكل فعال. واتُّخذ قرار الانسحاب للتخفيف من انتشار القوات وتحسين الوضع العملياتي".

وأكد أنّ الانسحاب من هذا الموقع المحصن تم "بخسائر طفيفة". وأضاف "في مناطق مهددة أخرى، إذا لزم الأمر، تنتشر القوات أيضاً في مواقع جديدة معدة للحفاظ... على السيطرة على المدينة".