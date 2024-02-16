بوتين يشتكي قلة الأسئلة الحادة من صحافي أميركي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه فوجئ بعدم وجود أسئلة حادة من المحاور الأميركي تاكر كارلسون في مقابلة تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

وقال بوتين للمذيع التلفزيوني الروسي بافيل زاروبين، إنه أراد أن يكون كارلسون أكثر عدوانية، وهو ما كان سيعطيه الحق في الرد بالقدر نفسه من الحدة.

وأضاف بوتين في تصريحات بُثت، أول من أمس: «بصراحة، اعتقدت أنه سيتصرف بعدوانية، ويطرح ما يُسمى بالأسئلة الحادة. لم أكن مستعداً لذلك فحسب، بل أردت ذلك، لأنه كان سيمنحني الفرصة للرد بالطريقة نفسها».

وفي أول مقابلة له مع صحافي أميركي منذ عامين تقريباً، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، أخضع بوتين كارلسون لمحاضرة مدتها نصف ساعة عن التاريخ. وأخبر بوتين المذيع الروسي بأنه فوجئ بأن كارلسون لم يقاطعه كثيراً. وقال بوتين: «بصراحة، لست راضياً بشكل كامل عن هذه المقابلة».

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون، لأن النهج الذي يتبعه مذيع «فوكس نيوز» السابق يختلف عن التغطية «أُحادية الجانب» للصراع في أوكرانيا التي تتبعها وسائل إعلام غربية عدة.

وتركزت محاور اللقاء على قضايا عدة، منها: الحرب في أوكرانيا، وانضمام روسيا للناتو، ومواقف الولايات المتحدة من قضايا عدة. وفي أحد ردوده، استبعد بوتين قيام حرب عالمية.