غارة إسرائيلية تحصد 7 أفراد من عائلة واحدة في جنوب لبنان

كانت عائلة حسين برجاوي مجتمعة للعشاء عندما أصابت ضربة اسرائيلية مساء الأربعاء مبنى يقطن إحدى شققه في مدينة النبطية في جنوب لبنان، حاصدة سبعة أفراد منها.

لاحقاً، تبيّن أن الضربة أسفرت كذلك عن مقتل ثلاثة مقاتلين من حزب الله، أحدهم مسؤول عسكري كان قد نجا قبل أسبوع من استهداف اسرائيلي بينما كان يقود سيارته في المدينة، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس. وأكدت اسرائيل استهدافهم.

بحسب أحد معارف العائلة، كان برجاوي قد دعا ابنته وصهره وطفليهما الذين يقيمون في بلدة السكسكية المجاورة إلى منزله للعشاء.

وأوضح أمين شومر، مختار السكسكية، لوكالة فرانس برس أن "علي عامر وزوجته وطفلاه (3 و4 سنوات) كانوا بضيافة أهل زوجته في النبطية".

وأضاف "أصيب علي عامر إصابة حرجة ونقل على أثرها إلى المتشفى وأجريت له عمليات عاجلة، فيما توفيت زوجته وابنه البالغ أربع سنوات".

تباعاً، عثرت فرق الاسعاف بين أنقاض المبنى على جثث برجاوي وابنتيه أماني وزينب وشقيقته فاطمة وحفيده محمود، ثم أشلاء زوجته وابنة شقيقته، وفق المصدر الأمني.

وانتشل المسعفون ليلاً بعد أربع ساعات من العمل حفيد برجاوي الآخر، حسين عامر، وهو على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات مصورة الطفل فور العثور عليه وقد غطت الدماء وجهه وبدا عليه الذعر.