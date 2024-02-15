الرئيس الأوكراني يشارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي يبدأ غدا الجمعة، حيث يلتقي هناك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء في البرنامج الرسمي لزيارة هاريس لألمانيا من أجل المشاركة في المؤتمر، أن نائبة الرئيس سوف تجري محادثات مع زيلينسكي بعد غد السبت.

وستلتقي هاريس أيضا المستشار الألماني أولاف شولتس في ميونخ.

يشار إلى أن مشاركة الرئيس الأوكراني بالمؤتمر كانت متوقعة منذ فترة، إلا أنها لم تكن مؤكدة رسميا حتى الآن.

يذكر أن زيلينسكي شارك في المؤتمر العام الماضي بخطاب عبر تقنية الفيديو. وسوف يشارك حاليا، بالحضور الشخصي، للمرة الأولى، منذ الهجوم الروسي على بلاده قبل نحو عامين.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس الأوكراني لألمانيا منذ انطلاق الحرب الروسية على بلاده.

وتمت الزيارة الأولى في مايو الماضي، وشملت العاصمة برلين ومدينة آخن, ومنح زيلينسكي جائزة شارلمان في آخن، بعدما التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار شولتس في برلين.

ويستمر مؤتمر ميونخ الدولي للأمن لمدة ثلاثة.

