الأمم المتحدة تحث قادة العالم على «التعامل بجدية» مع التغير المناخي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم، أمس، إلى «التعامل بجدية» مع مسألة التغير المناخي، تزامناً مع انطلاق أعمال مؤتمر «كوب 31» في تركيا، وسط خلاف برز منذ البداية بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.

وجاء نداء غوتيريش مع بدء أعمال المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن المناخ، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، على ساحل البحر المتوسط بحضور آلاف المشاركين.

ويأتي المؤتمر بعد عام شهد موجات حر شديدة في أوروبا، وحرائق غابات واسعة النطاق في إندونيسيا، وفيضانات كارثية في نيبال، في ظل ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل استثنائي.

وقال غوتيريش في بيان: «دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى».

وحث القادة المشاركين في المؤتمر على «إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي»، غير أن افتتاح المؤتمر تأخر ساعة ونصف الساعة من دون تقديم تفسير.

وخاض المفاوضون نقاشات صعبة حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي.

وقال رئيس وفد منظمة «غرينبيس» إلى المؤتمر جاسبر إنفينتور: «كانت بداية صعبة لمؤتمر (كوب 31)».

وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعماً مالياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف. غير أن الدول الأكثر فقراً ترى أن هذه المبالغ لاتزال غير كافية. وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ «موقفاً متشدداً» بشأن تضمين جدول أعمال المؤتمر منصة تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر «كوب 30» في البرازيل، العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.

وتسعى الدول الإفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر «كوب 31» لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات، بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاومة للجفاف. وحذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، من أنه لن تكون هناك «إرادة سياسية» لتقديم تعهدات بتمويل إضافي خلال مؤتمر «كوب 31».

ولا يتوقع مراقبون تحقيق اختراقات كبرى، في وقت تبذل دول العالم جهوداً لاحتواء انعكاسات أزمة أسعار النفط في ظل توترات جيوسياسية.

ويتزامن بيان غوتيريش مع تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أشار إلى أن عام 2026 واصل تسجيل درجات حرارة استثنائية على مستوى العالم، ترافقت مع ذوبان للجليد وارتفاع في مستويات سطح البحار.

ورجح مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن يكون عام 2026 ثاني أكثر الأعوام حراً منذ بدء تسجيل البيانات، بينما توقع علماء أن تتسبب ظاهرة «إل نينيو» في جعل عام 2027 الأكثر حراً على الإطلاق.

وذكرت المنظمة أن السنوات الـ12 الماضية كانت جميعها ضمن قائمة السنوات الأكثر حراً منذ بدء تسجيل البيانات، ومن المتوقع أن يكون عام 2026 واحداً من أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.

وكانت الأمم المتحدة حذرت، في سبتمبر الماضي، من أن درجات الحرارة العالمية قد تتخطى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ.