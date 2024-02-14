وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء إن أي هجوم إسرائيلي على رفح التي يلوذ بها 1.3 مليون شخص سيكون كارثة إنسانية.

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحافي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن... إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية".