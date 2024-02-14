الرئيسان المصري والتركي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في قصر الاتحادية.

ووقع السيسي وأردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

فى مؤتمر صحافي لرئيسي مصر وتركيا،أعرب السيسي عن ترحيبه بنظيره التركي واصفا الزيارة بأنها"أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

وتابع السيسي خلال المؤتمر قائلا :"إن مصر وتركيا أكدتا على أهمية زيادة المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وأهمية وقف إطلاق النار فيه".

ومن جانبه قال الرئيس التركي "إنه يمكن تطوير علاقتنا العسكرية مع مصر إضافة الي مجالي الطاقة والسياحة". وأضاف الرئيس التركي خلال المؤتمر أنه يستهدف مع مصر زيادة حجم التبادل التجاري الي 15 مليار دولار.