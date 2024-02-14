اليابان تعتزم سن قانونين لتعزيز استخدام الهيدروجين

قال وزير التجارة الياباني كين سايتو، في مؤتمر صحافي، أمس، إن الحكومة اليابانية ستقدم مشروعي قانون للبرلمان خلال دورته الحالية، بهدف تعزيز استخدام الهيدروجين ووضع تشريع بشأن احتجاز الكربون وتخزينه.

وأضاف سايتو أن مشروع قانون بشأن الهيدروجين سيسمح للحكومة بأن تقدم الدعم المالي لبعض مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. أما المشروع الثاني فيقضي بتنفيذ إطار قانوني للشركات التي تنفذ مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه. وتهدف اليابان إلى زيادة استهلاك الهيدروجين إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، و12 مليون طن بحلول عام 2040.