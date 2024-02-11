نتنياهو: لم أتحدث لبايدن منذ وصفه رد إسرائيل العسكري بأنه "مبالغ فيه"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه لم يتحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تصريحات الأخير بشأن كون الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مبالغا فيه".

وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي).

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي، قال نتنياهو أيضا خلال مقابلة بثتها اليوم شبكة (إيه.بي.سي) "أقدر دعم الرئيس بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب. ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك".

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) اليوم الأحد إن "عددا كافيا" من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.