هجوم مسلح على فعالية انتخابية في اسطنبول

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن هجوما مسلحا على فعالية انتخابية محلية في اسطنبول لمرشح من الحزب الحاكم في تركيا أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة.

وفتح المهاجمون النار من مسدسات خلال فعالية لمرشح لرئاسة بلدية المنطقة من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع في منطقة كوجك جكمجة في الجانب الأوروبي من اسطنبول، حسبما ذكر يرلي قايا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا.

وقال أردوغان على منصة "إكس": "لن يصل أي هجوم على ديمقراطيتنا ووحدتنا وتضامننا إلى هدفه".

وذكر وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة على منصة إكس أن حالة الضحية حرجة في المستشفى . ولم يصب المرشح بأذى.

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات بلدية في 31 مارس.