تنفيذ حكم القتل في سعودي تستر على إرهابي قتل عسكريا بمكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر في حق أحد السعوديين بعد أن أدين بالتستر على إرهابي قتل عسكريا، في منطقة مكة المكرمة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم السبت، "إن سعودي الجنسية، أقدم على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني من خلال تستره على أحد الإرهابيين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الإرهابي عمله الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله". وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.