الرئيس الأوكراني يعفي قائد الجيش ويعيّن الجنرال أولكسندر سيرسكي خلفا لفاليري

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، اليوم الخميس، إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه.

وعين الرئيس الاوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش خلفا لفاليري ، علما أن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية.

ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا"، لافتا الى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الحرب الروسية قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى الى تحرير منطقة خاركيف.