انقلاب قطار ينقل زيت طهي وخام البلاستيك في ولاية نيويورك الأميركية

قالت السلطات إن عشر عربات من قطار شحن تنقل خام البلاستيك وزيت طهي خرجت عن مسارها شمال ولاية نيويورك، وسقطت اثنتان منها في النهر.

خرجت العربات، وهي جزء من قطار يضم 94 عربة، عن مسارها حوالي الساعة 10:15 مساء الأربعاء في مقاطعة رينسيلير، بقرية فالي فولز. وقالت سلطات المقاطعة إنه قطار نورفولك ساوثرن الذي تديره شركة بيركشاير آند أمب؛ إيسترن ريلرود.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولم يتم تسرب أي مواد خطرة، حسبما ذكر توم سيوبا، المتحدث باسم شركة شركة بيركشاير آند أمب؛ إيسترن ريلرود في وقت مبكر من يوم الخميس.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: سقطت اثنتان من عربات السكك الحديد في نهر هوسيك - وسربت إحداهما كمية صغيرة من زيت الطهي، وسربت الأخرى كمية صغيرة من خام البلاستيك.

تابع سيوبا: يجري أيضا تحقيق شامل في سبب الحادث.

وقالت سلطات المقاطعة إن جزءا من طريق الولاية في المنطقة تم إغلاقه.