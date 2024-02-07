فيديو جديد لبايدن يُثير الجدل نَسِيَ إسم "حماس"!

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت ضجة في الساعات الأخيرة بعد تداول فيديو يكشف عن هفوة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء تعليقه على رد حركة حماس على اقتراح إطلاق سراح الرهائن في غزة.

في الفيديو، قال بايدن : "هناك بعض التحرك، ولا أريد، لا أريد، دعني أختار كلماتي هناك بعض التحرك. كان هناك رد من المعارضة، ولكن..".

ليرد المراسل: "حماس؟"، فيجيب بايدن: "نعم أنا آسف، حماس". ثم تابع قائلاً: "يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن".