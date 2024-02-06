يشعر بارتياح لسبب واحد.. تصريح رئيس وزراء بريطانيا بشأن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

عبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، عن شعوره "بالصدمة والحزن" عندمت نما إلى علمه نبأ إصابة الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان، إلا أنه أضاف أنه "يشعر بالارتياح لاكتشاف المرض مبكرا".

وأعلن قصر باكنغهام، مساء الاثنين، أن الملك بدأ رحلة العلاج لنوع لم يعلن عنه من السرطان. وقال القصر إنه تم اكتشافه أثناء عملية جراحية أجراها الملك مؤخرا لعلاج تضخم البروستاتا، لكنهما غير مرتبطين.

وقال سوناك لإذاعة بي بي سي "لحسن الحظ، تم اكتشاف هذا الأمر مبكرا"، مؤكداً أنه كرئيس للوزراء سيستمر في التواصل معه كالمعتاد".

وأضاف لا "سيكون في أفكارنا وصلواتنا. العديد من العائلات في أنحاء البلاد التي وصلها النبأ تأثرت بالأمر.. ونأمل أن يتجاوز ذلك في أسرع وقت ممكن".

وبعد أقل من 18 شهرا من توليه العرش علق تشارلز (75 عاما) أنشطته العامة، إلا أنه سيواصل اجتماعاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء - ولن يسلم أدواره الرسمية كرأس للدولة.