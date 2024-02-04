زيلينسكي يزور القوات على الجبهة الجنوبية الشرقية

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه زار القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية الشرقية ومنح أفرادها أوسمة وذلك وسط تكهنات متواترة بقرب إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وقال زيلينسكي في بيان بعد زيارة منطقة زابوريجيا "إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم. أن أدعم المحاربين وأكرمهم. إنهم يتصدون لمهمة صعبة وحيوية لطرد العدو والدفاع عن أوكرانيا".

وقال المكتب الرئاسي في البيان إن زيلينسكي زار المراكز الأمامية للجيش الأوكراني قرب قرية روبوتاين، التي تقع على خط المواجهة تقريبا.

وحُررت روبوتاين في جنوب شرق أوكرانيا في أواخر أغسطس في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وتأتي زيارة زيلينسكي لخطوط القتال في وقت يسود غموض بشأن مصير قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.