28 قتيلًا بينهم طفل حصيلة القصف الأوكراني على ليسيتشانسك

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الأوكراني الذي استهدف مخبزًا في مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا إلى 28 شخصًا بينهم طفل، على ما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية الأحد.

وقالت الوزارة على تلغرام "تتواصل عمليات البحث في موقع المخبز المنهار ... تمت ازالة نحو 65% من الهيكل المدمّر".

وأضافت "للأسف، قضى 28 شخصًا بينهم طفل".

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من إنقاذ عشرة أشخاص من تحت الأنقاض.

وأكّدت السلطات الصحية المحلية حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء الروسية أن أربعة ناجين "في حالة خطرة جدًا" وأن القتلى هم 18 رجلًا وتسع نساء وطفل.

واكتفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأحد بالقول إن القوات الجوية الأوكرانية قصفت السبت "12 منطقة لتمركز الروس"، مضيفة أن الصواريخ الأوكرانية استهدفت أيضًا "قطعة مدفعية" و"منطقة تمركز قوة" أخرى، بدون مزيد من التفاصيل.

وسقطت ليسيتشانسك الواقعة في منطقة لوغانسك، في أيدي القوات الروسية في صيف العام 2022 بعد معركة عنيفة.