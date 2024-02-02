تلوث الهواء يوقف الرحلات الجوية في العاصمة الفيتنامية

أدى تفاقم تلوث الهواء الذي تشهده العاصمة الفيتنامية هانوي، إلى تأجيل أو تحويل جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار العاصمة الدولي إلى مدن أخرى.

وبحسب سلطات مطار هانوي أن ما يقرب من 100 رحلة جوية من وإلى المطار تأثرت بسبب الحالة البيئية.

وأوضحت شركة الطيران الفيتنامية "فيتجيت" أن عددا من رحلاتها المقرر أن تهبط في هانوي تم تحويلها إلى مدينة هايفونج.

وأفادت شركة "إير فيجوال"، المتخصصة في مراقبة مؤشر جودة الهواء، بأن مستويات الجسيمات الصغيرة الخطرة المعروفة باسم "بي.إم 2.5" في الهواء وصلت في هانوي إلى مستوى مرتفع جدا بلغ 257 ميكروغراما لكل متر مكعب في وقت مبكر من اليوم.