القضاء البريطاني يرفض دعوى ترامب ضدّ معدّ تقارير بشأن علاقاته المفترضة مع روسيا

رفض القضاء البريطاني الخميس الدعوى التي رفعها دونالد ترامب ضد الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل الذي أثار تقرير مثير للجدل له حول علاقات الرئيس الأميركي السابق المفترضة مع روسيا عاصفة سياسية في العام 2017.

وباسم قانون حماية البيانات، قاضى الرئيس الأميركي السابق والمرشح لنيل تسمية الحزب الجمهوري مجددا لخوض السباق الرئاسي المقبل، كريستوفر ستيل (59 عاما) وشركة الاستخبارات الخاصة "أوربيس" التي أسسها هذا العميل السابق لأجهزة الاستخبارات البريطانية.

وكان كريستوفر ستيل جمع بطلب من المعسكر الديموقراطي خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016، معلومات استخباراتية أولية لم يتم التحقق منها تربط دونالد ترامب بروسيا.

وقضت المحكمة العليا البريطانية الخميس بأنه "لا توجد أسباب مقنعة" تبرر إجراء محاكمة، لأنه "مهما كانت أسس التأكيد (...) فإن طلب التعويض أو دفع التعويضات محكوم عليه بالفشل".

واعتبرت القاضية كارن ستين أن ترامب غير قادر على "صياغة استئناف قابل للتطبيق وله فرصة حقيقية للنجاح (...) واختار السماح بمرور سنوات عديدة" وأن الرئيس السابق يسعى بشكل أساسي إلى "الدفاع عن سمعته" من خلال هذا الإجراء.

وكان التقرير نشر على موقع الانترنت بازفيد قبل عشرة أيام من تنصيب دونالد ترامب في يناير 2017، وتضمن العديد من الادعاءات المسيئة بشأن الرئيس الأميركي السابق بما يشمل الاشارة الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دعم وأدار" عملية "لدعم" ترشيح دونالد ترامب للرئاسة الأميركية منذ "خمس سنوات على الأقل".

بعض معلومات التقرير غذت التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر الذي خلص بعد عامين من العمل على هذه القضية، الى وجود أدلة على تدخل روسي في الحملة الانتخابية لكن ليس على تواطؤ مع فريق دونالد ترامب.