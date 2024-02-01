السيسي يؤكد دعم مصـر للجهود الرامية لحماية وحدة ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، دعم مصـر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي ، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي،وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وقال المتحدث ، في بيان نشره على موقع "فيس بوك" ، إن السيسي أكد ، خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة، وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، الأمر الذي يعد جوهرياً لاستعادة الاستقرار في البلاد، مستعرضاً تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.