ليبيا تعيد 350 مصريا في أوضاع غير قانونية الى بلادهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية الأربعاء إعادة 350 مهاجراً مصريا الى بلادهم بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطناً مصرياً في وضع غير نظامي.

وقال عمار خلال مؤتمر صحافي في مقر هذه الهيئة إنه "من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة".

وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه "23361 مهاجرا من جنسيات إفريقية وآسيوية معظمهم من نيجيريا" من ليبيا إلى بلدانهم، بحسب هذا المصدر.

وأعيد الثلاثاء 323 نيجيريا معظمهم نساء إلى بلادهم من مطاري طرابلس (شمال غرب) وبنغازي (شمال شرق).

كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال ولا يزال بعضهم قاصرين، إلى الحدود البرية مع بلادهم.