مسؤولون أوكرانيون يستولون على 40 مليون دولار

أفاد جهاز أمني أوكراني بأن موظفين في شركة أسلحة أوكرانية تآمروا مع مسؤولين في وزارة الدفاع لاختلاس ما يقرب من 40 مليون دولار، كانت مخصصة لشراء 100 ألف قذيفة هاون لأغراض الحرب مع روسيا.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر، أول من أمس، إنه تم توجيه اتهامات لخمسة أشخاص، وتم اعتقال شخص واحد أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية.

وإذا ثبتت إدانتهم، فسيواجه المسؤولون عقوبة السجن مدة تصل إلى 12 عاماً. وبعد تلقي المبلغ، كان من المفترض أن يقوم موظفو الشركة بتحويل الأموال إلى شركة مسجلة في الخارج، والتي كانت بدورها ستقوم بعد ذلك بتسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.