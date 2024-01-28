قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية في المحيط الهندي

أعلنت البحرية السريلانكية الأحد أنّ أشخاصا يُشتبه بأنّهم قراصنة صوماليون استولوا على سفينة صيد سريلانكية تقل طاقماً مكوّناً من ستة أفراد، في أحدث هجوم على السفن في المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية غايان ويكراماسوريا "تفيد معلوماتنا بأنّه تمّ اختطافهم من قبل قراصنة صوماليين".

وسُجلت عدة عمليات قرصنة قبالة السواحل الصومالية في عام 2023 منذ أول عملية قرصنة صومالية في العام 2017.

واوضح المتحدث أنّه تمّ احتجاز السفينة "لورينزو بوتا-4" السبت على بعد حوالى 840 ميلاً بحرياً جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ويكراماسوريا لوكالة فرانس برس إنّ "سريلانكا نبّهت القوات البحرية المشتركة"، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة القرصنة.

وأضاف أنّ البحرية التابعة للهند المجاورة أرسلت سفينة حربية للتحقيق، بينما تعدّ البحرية السريلانكية سفينة للسفر إلى المنطقة.