كوكايين في مكتب وزيرة بلجيكية.. والسلطات تحقق

تهمت السلطات البلجيكية 8 أشخاص بعد العثور على أكياس من الكوكايين في مكتب كارولين ديزير، وزيرة التربية والتعليم في اتحاد فالونيا وبروكسل.

وكانت الشرطة قد عثرت على 50 كيساً صغيراً من الكوكايين، أثناء تفتيش مكتب وزيرة التعليم الشهر الماضي، ليتم القبض على مساعد في مكتبها على الفور.

تم إطلاق سراح اثنين من المشتبه بهم في حيازة وبيع المخدرات بشروط، بينما وُضع الستة الآخرون تحت أمر الاعتقال.

وأكدت وسائل الإعلام البلجيكية أن مسؤول المعدات واللوجستيك في مكتب الوزيرة تم اعتقاله في منتصف ديسمبر بعد اكتشاف حيازته على 50 كيسًا يحتوي على مسحوق أبيض. ووُجد مبلغ قدره 10 آلاف يورو في منزل الموظف الموقوف، الذي يُعتقد أنه نجل السياسية البلجيكية فضيلة لعنان، النائبة الحالية في برلمان بروكسل ووزيرة سابقة.