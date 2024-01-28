هبوط أول طائرة بوينغ 737 ماكس تم تسليمها إلى الصين منذ 2019

هبطت أول طائرة بوينغ 737 ماكس تم تسليمها إلى الصين منذ عام 2019 السبت في مطار بايون الدولي في غوانجو، وفقًا لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع الطائرات.

وهبطت الطائرة وهي من طراز 737 ماكس 8 وتتبع لشركة طيران جنوب الصين في الساعة 10:23 صباحا بالتوقيت المحلي (0223 ت غ) وفقا للموقع.

وتعتبر الشركة الأميركية السوق الصينية مهمّة.

وكانت طائرة 737 ماكس حظرت في الصين بعد حادثين قاتلين في أكتوبر 2018 وفي مارس 2019، ممّا أدى إلى إيقاف تشغيلها في جميع أنحاء العالم.