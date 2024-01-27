رئيس مجلس الدوما الروسي يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

أثار رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة في الذكرى الـ 80 لانتهاء حصار لينينغراد.

وكتب فولودين على قناته على تليغرام اليوم السبت: "أصبحت الأيديولوجية الفاشية هي القاعدة لقيادة دول الناتو".

واتهم الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس يشكل واضح ، بـ "دعم سياسة إبادة جماعية في أوكرانيا". وقال فولودين: "هذا مسار خطير يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية جديدة".

يشار إلى أن التبرير الرئيس لروسيا لحربها ضد أوكرانيا، والتي استمرت منذ ما يقرب من عامين، هو الادعاء بأنه يتعين القضاء على النازية فى الدولة المجاورة ".

ويستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا المقارنات التاريخية مع الحرب العالمية الثانية لتبرير هجومه على الدولة المجاورة.