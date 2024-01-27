السلطة الفلسطينية: الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس "وقف المساعدات"

أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بحاجة إلى "الدعم" ليس "وقف الدعم والمساعدات" إثر إيقاف عدة دول تمويلها للمنظمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "اكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".