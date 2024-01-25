الهند تستقبل ماكرون بحفاوة واستعراض للفيلة في "بلد الملوك"

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى الهند حيث يلقى استقبالا حافلا خلال زيارة دولة مدّتها يومين تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وحطّ الرئيس الفرنسي الذي استقبل على السجّاد الأحمر وسط استعراض للفيلة بعد الظهر في مطار جايبور، عاصمة ولاية راجستان، على بعد مئتي كيلومتر جنوب نيودلهي، وفق ما أفاد أحد مصوّري وكالة فرانس برس.

ومن المرتقب أن يستقبله في فترة لاحقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمأدبة رسمية في قصر ماهاراجا يعود إلى القرن التاسع عشر.

ويحلّ رئيس الدولة الفرنسية ضيف شرف على الهند بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيّز التنفيذ في السادس والعشرين من يناير 1950، بعد سنتين من الاستقلال.

ويسعى إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة إلى تلميع صورة ولايته الرئاسية التي مرّت بسنة صعبة وتعزيز مكانته على الساحة الدولية في وقت تشهد فرنسا توتّرات جديدة من جرّاء احتجاجات المزارعين.

كان رئيس الوزراء الهندي ضيف شرف خلال المراسم الاحتفالية العسكرية بالعيد الوطني في فرنسا في 14 يوليو وها هو يردّ الجميل لضيفه الفرنسي بعد ستة أشهر.

ووجّه مودي في بادئ الأمر دعوة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لم تلق صدى، وفق ما أفادت الصحافة الهندية.

وكشفت الرئاسة الفرنسية أنه "من شأن هذه الزيارة أن تعزّز وتعمّق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الفرنسية الهندية وتوطّد الأواصر بين المجتمعين المدنيين".

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الثالثة من بعد ظهر الخميس (9,00 بتوقيت غرينيتش) إلى جايبور عاصمة ولاية راجستان الت تحمل لقب "بلد الملوك" كونها تزخر بالقصور التارخية والدور الفاخرة.

وتوجّه إلى حصن عامر المطلّ على جايبور لمراسم احتفالية تخللتها رقصات تقليدية إلى جانب فيلة زُييّت بحلى ذهبية زاهية الألوان، على وقع أدوات موسيقية نحاسية وقرع طبول.

وكانت في استقباله الأميرة ديا كوماري نائبة الرئيس وكبيرة المسؤولين في راجستان.

واستقبله بالتصفيق تلاميذ وطلاب متحمّسون لوحوا بأعلام البلدين.

وقال ماكرون الذي لفّ عقد من الورود الحمراء حول رقبته للصحافة "نريد 30 ألف طالب (هندي) للعام 2030 ولا بدّ من المضي قدما. فنحن نريد المزيد من الطلاب الهنود في فرنسا".

ويخصّص له ناريندرا مودي مسيرة تطواف في شوارع جايبور تليها مأدبة عشاء بين الرجلين في قصر كان سابقا مقرّا ملكيا.

ويقوم الزعيمان برفقة رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه بجولة في مرصد فلكي يعود إلى القرن الثامن عشر، تندرج في سياق التعاون الثنائي في مجال غزو الفضاء والأقمار الاصطناعية والرحلات المأهولة.

وصباح الجمعة يحضران معا الاستعراض العسكري الكبير في نيودلهي على وقع 21 طلقة مدفعية، بعد اعتلاء إيمانويل ماكرون منصّة الشرف على متن عربة تجرّها أحصنة.

وتتخلّل المراسم العسكرية مشاركة كتيبة من 150 جنديا وطائرتي رافال مقاتلتين وطائرة إمدادات فرنسية إلى جانب عربات عسكرية هندية وفرسان على ظهر الجمال.