ثلوج كثيفة تحاصر عشرات المركبات في اليابان.. والجيش يتدخل

حاصرت الثلوج الكثيفة عشرات المركبات على طريق سريع رئيس بوسط اليابان الأربعاء، ما أعاق حركة المرور لأكثر من ست كيلومترات، بحسب مسؤولين. وتم إرسال قوات الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة.

حدث الازدحام المروري على طريق ميشين السريع في محافظة غيفو، وقيل إن ذلك نتج بعد أن علقت شاحنتان في الثلج.

بحلول مساء الأربعاء، علقت عشرات المركبات في كلا الاتجاهين على الطريق السريع، حسبما قالت شركة "سنترال نيبون إكسبريس واي".

وأغلقت الشركة القطاع وحشدت كاسحات الثلوج وشاحنات السحب لإخلاء المركبات العالقة، بينما قامت بتوصيل الوجبات الخفيفة ومياه الشرب والمراحيض القابلة للنقل للمحاصرين.

وأرسلت قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) جنودا للانضمام إلى جهود الإغاثة بناء على طلب حاكم غيفو، هاجيمي فوروتا.

وساعد الجنود في جهود إزالة الثلوج وتوصيل الطعام والوقود لمن كانوا في المركبات العالقة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن أعمال إزالة الثلوج لم تتمكن من مجاراة تساقط الثلوج، ولم يكن من الواضح متى سينتهي الازدحام المروري. وحشت الشركة التي تدير الطرق السريعة السائقين على البقاء بعيدا عنها.

قالت وكالة أنباء كيودو إن طفلين في سيارة محاصرة أصيبا بالمرض وتم نقلهما إلى المستشفى.

من جانبها، قالت وزارة النقل إنها قد تغلق بعض الطرق السريعة في المناطق الوسطى والغربية بسبب الثلوج الكثيفة.

شكل الهواء المنخفض الحرارة القادم من الغرب جبهة باردة تسببت في تساقط ثلوج كثيفة في المنطقة الشمالية الوسطى من اليابان.

وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى وقوع حوادث في عدد من الأماكن. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية استمرار العواصف الثلجية حتى يوم الخميس.