"إيشا" تضرب أجزاء من المملكة المتحدة وإيرلندا برياح قوة وأمطار غزيرة

استعدت بريطانيا وإيرلندا اليوم الأحد لرياح شديدة القوة والأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة إيشا التي يتوقع أن تضرب مساحات واسعة من البلاد وتؤثر على حركة السفر.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من الفئة الصفراء حول هبوب رياح قوية على جميع أنحاء المملكة المتحدة، قائلاً إن الرياح قد تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة في بعض الأماكن وتهدد الأرواح.

وقال خبير الأرصاد الجوية توم مورغان: هناك احتمال أن تشكل الرياح خطرا على الحياة وأن تؤدي الرياح المدمرة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية وتدمير الطرق وسقوط الأشجار.

وتضررت عدة مناطق في المملكة المتحدة عقب تعرضها لسلسلة من العواصف العاصفة والأمطار التي أدت إلى سقوط الأشجار وانقطاع الكهرباء وفيضانات على طول وديان الأنهار، وإيشا هي العاصفة التاسعة التي تضرب المملكة المتحدة منذ سبتمبر.

تخطط شركات إدارة خطوط السكك الحديدية، التي تأثرت سابقا بالفيضانات وتساقط الأشجار على المسارات والانهيارات الأرضية، لوقف الخدمات أو تحذير الركاب بشأن التأخير، وفي بعض الحالات، حثوهم على إعادة الحجز.

في غرب إيرلندا، تم تحذير مقاطعات دونيغال وغالواي ومايو من هبوب رياح قوية للغاية وربما مدمرة بعد ظهر يوم الأحد وحتى الصباح. وطلب من الأفراد الابتعاد عن الساحل.