"ناسا" تختبر تقنية جديدة لتسريع الرحلات الفضائية إلى المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" نجاح مركبتين فضائيتين تابعتين لمهمة "إسكابيد" في تنفيذ مناورتين للاستفادة من جاذبية الأرض وتشغيل محركاتهما لضبط مسارهما نحو المريخ، في إنجاز هو الأول من نوعه للوكالة.

وأوضحت أن المركبتين استغلتا جاذبية الأرض لزيادة سرعتهما وتعديل مسارهما، عبر تشغيل محرك كل منهما لنحو تسع دقائق، ما وضعهما على المسار المحدد لرحلة تستغرق نحو عشرة أشهر.

وأكدت أن هذه التقنية توفر مرونة أكبر في إطلاق المهمات الفضائية، دون الحاجة إلى انتظار اصطفاف الأرض والمريخ كل 26 شهراً.

ومن المقرر أن تصل المركبتان إلى المريخ في سبتمبر 2027، وتبدآ مهامهما العلمية في يونيو 2028، قبل الانتقال إلى مدارين مختلفين لإجراء أرصاد متزامنة حول الكوكب، ودراسة تأثير الرياح الشمسية على غلافه الجوي، بما يدعم مهمات الاستكشاف البشري المستقبلية.

وأُطلقت المركبتان في نوفمبر 2025 من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، لدراسة تأثير الرياح الشمسية في البيئة المحيطة بالمريخ ودورها في فقدان أجزاء من غلافه الجوي.