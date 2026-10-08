تحسباً لـ3 أعاصير.. المكسيك ترفع حالة التأهب

أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبًا لتأثيرات ثلاثة أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، اثنان منها في المحيط الهادئ وواحد في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة.

وذكر منسق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، فابيان فاسكيز رومانيا، أن المنظومة الأولى هي العاصفة الاستوائية "إساياس" في خليج المكسيك، والثانية منخفض استوائي جنوب سواحل ولاية أواهاكا، فيما يبعد الإعصار "راشيل" أكثر من ألف كيلومتر عن السواحل المكسيكية، مع احتمال اقترابه مجددًا خلال نهاية الأسبوع.

وأوضح أن المنخفض الاستوائي قبالة أواهاكا قد يشتد ويتحول إلى إعصار من الفئة الأولى، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة وهبات تبلغ 150 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يقترب من سواحل خاليسكو، قرب بويرتو فالارتا، صباح الأحد، مع احتمال بلوغه الفئة الثانية واتجاهه لاحقًا نحو ولايتي ناياريت وسينالوا.

وحذرت السلطات من احتمال تعرض ولايات كوليما وخاليسكو وناياريت وسينالوا لرياح عاتية بين السبت والاثنين، قد تتجاوز سرعتها 120 كيلوكتراً في الساعة.