القوات العراقية تنفذ عملية "وعد الحق" ضد "داعش" في محافظة ديالي

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم السبت ، بتنفيذ عملية عسكرية بغطاء جوي ضد تنظيم داعش في قاطع عمليات محافظة ديالى(57كم شمال شرقي بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية ، في بيان صحافي اليوم ، إنه "استمرارا لنهجها التعرضي وعملياتها النوعية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي داعش وقتل عناصره وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى".

وذكر البيان أن "القوات الجوية باشرت بتوجيه ثلاث ضربات ضد أوكار التنظيم ومضافاته بالاستناد الى المعلومات الإستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة ومازالت العمليات مستمرة".

وأكد البيان أن "القوات الأمنية ، التي صممت على إزالة الإرهاب بكافة إشكاله، ستستمر بتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره حتى القضاء عليه" .