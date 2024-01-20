غزة: حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية تقترب من 25 ألف

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 24 ألفا و927 قتيلا و62 ألفا و388 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء"معا" الفلسطينية اليوم عن وزارة الصحة قولها إن "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 165 قتيلا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

يأتي ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ106، حيث تتواصل الغارات والقصف على المناطق والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين مخلفة تزايدا في حصيلة القتلى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، حسب الوكالة.