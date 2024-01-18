مقتل 9 أشخاص في غارة جوية على جنوب سورية

أسفرت غارة جوية على جنوب سورية في ساعة مبكرة من صباح الخميس عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وقد تكون نفذتها القوات الجوية الأردنية ضمن أحدث سلسلة ضربات في منطقة ينشط فيها مهربو المخدرات عبر الحدود، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا.

وقال المرصد إن تسعة أشخاص، بينهم طفلان وثلاث نساء على الأقل، قتلوا في الغارة التي استهدفت قرية عرمان بالسويداء،

وقال رئيس المرصد، رامي عبدالرحمن، إن القتلى لا علاقة لهم بالتهريب، ما يشير إلى تلقي معلومات استخباراتية خاطئة من سكان محليين.

وتمكنت السلطات الأردنية من وقف العديد من محاولات التهريب، والتي استخدم المهربون في بعضها طائرات مسيرة لنقل المخدرات عبر الحدود.