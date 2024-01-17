أوكرانيا تسقاط 19 من أصل 20 مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا

أعلنت أوكرانيا صباح الأربعاء أنها أسقطت 19 من أصل 20 مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل، لا سيما ضد مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح.

ومساء الثلاثاء، أشارت السلطات الأوكرانية الى إصابة 17 شخصا في خاركيف، إحدى كبرى مدن شمال شرق البلاد، بعد هجوم صاروخي مزدوج بصواريخ أس-300 ألحق أضرارا بعشرين مبنى، بحسب وزير الداخلية إيغور كليمينكو.

وأضاف المصدر نفسه أنه في أوديسا "أصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بمسيّرات".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه "في ليلة 17 يناير 2024، ضرب الروس بعشرين مسيرة من نوع شاهد-136/131"، موضحا أنه دمّر 19 أثناء طيرانها لكن بدون تحديد المكان أو القول ما حصل للمسيّرة العشرين.

بحسب كليمينكو، فإن مناطق خيرسون (جنوب)، ودنيبرو (وسط)، وسومي (شمال) تعرضت كلها لهجوم من قبل الجيش الروسي ليلا لكن "لحسن الحظ، لم تقع إصابات".

وتقصف روسيا بلدات وقرى في أوكرانيا يوميا. وتستهدف خاركيف، وهي مدينة ومنطقة حدودية، بشكل خاص الى حد ان السلطات الأوكرانية أعلنت الثلاثاء إخلاء 26 بلدة بسبب التهديد بهجوم من قبل قوات موسكو في المنطقة.