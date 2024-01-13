نتنياهو: "لن يوقفنا أحد" في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إنه لن يتمكن أحد من إيقاف إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة حتى تحقّق النصر.

وصرّح نتنياهو في مؤتمر صحافي متلفز "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا أي أحد آخر. من الممكن والضروري أن نستمر حتى النصر وسنفعل ذلك".

وأضاف أن الهجوم العسكري على غزة "قضى بالفعل على معظم كتائب حماس" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

لكنه قال إن الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قريبا.

وتابع نتنياهو "هناك قانون دولي ينص ببساطة على أنه إذا أبعدت سكانا لا تسمح لهم بالعودة ما دام الخطر قائما. والخطر قائم. يدور قتال هناك (في شمال غزة)".