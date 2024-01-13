سيغورنيه يؤكد: أوكرانيا "أولوية فرنسا" رغم الحرب في الشرق الأوسط

تعهد وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيغورنيه السبت خلال زيارة إلى كييف بأن تبقى أوكرانيا "أولوية فرنسا" ووعد بتقديم دعم ثابت "رغم زيادة الأزمات"، وذلك بعد ساعات قليلة من شن روسيا ضربات جديدة.

وقال سيغورنيه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا "في أوكرانيا يتم اختبار الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقيم أوروبا، وكذلك مصالح الفرنسيين الأمنية".

ورأى أنّ "روسيا تأمل أن تستسلم أوكرانيا وداعموها قبل أن تستسلم هي". وأضاف "لن نضعف، وعزيمتنا لم تُمس"، مشيراً إلى أن اختيار كييف وجهة لزيارته الرسمية الأولى يشكل في حد ذاته "رسالة إلى الأوكرانيين".

وتعكش زيارة سيغورنيه استمرار التزام فرنسا بدعم أوكرانيا في حين تهدد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة استقرار الشرق الأوسط بأكمله، وتحرّك الجهود الدبلوماسية الغربية.