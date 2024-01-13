10 قتلى وفقدان 6 في حادث بمنجم للفحم بالصين

لقي عشرة أشخاص حتفهم، في حادث وقع، في منجم تابع لشركة "بينجدينجشان تيانان" للفحم، في إقليم "هينان" بوسط الصين أمس الجمعة، طبقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية.

ومازال ستة أشخاص في عداد المفقودين، بعد الحادث الذي وقع في منجم الفحم والغاز، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

وذكر بيان منفصل اليوم السبت أن عمليات إنقاذ وبحث تجرى في الموقع،مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولون عن المنجم، محتجزون لدى الشرطة.

وستبدأ حكومة مدينة "بينجدينجشان" عمليات فحص السلامة بشأن إنتاج الفحم.