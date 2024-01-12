دب نجا من قصف حديقة حيوان أوكرانية يصل إلى إسكتلندا

وصل دب أنقذ من حديقة حيوان قصفت في أوكرانيا إلى بيته الجديد في إسكتلندا يوم الجمعة.

سرعان ما تناول الدب الأسود الآسيوي يامبيل (12 عاما) وجبة من الخيار والبطيخ عند وصوله إلى حديقة حيوان خارج ادنبرة.

كان الدب اللاجئ واحدا من الناجين القلائل من حديقة حيوان دمرت خلال القتال في عام 2022 بمنطقة دونيتسك.

وقال الذين أنقذوا الدب إنه محظوظ لكونه على قيد الحياة.

تم نقل الدب إلى حديقة حيوان بولندية، ثم إلى ملجأ إنقاذ للحيوانات البرية في بلجيكا قبل الوصول إلى إسكتلندا.