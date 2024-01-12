سورية تمدد التصريح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا

منحت الحكومة السورية الأمم المتحدة الإذن لمدة ستة أشهر أخرى لاستخدام معبر حدودي رئيسي مع تركيا لجلب المساعدات إلى منطقة شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها المعارضة .

وقالت بعثة سورية لدى الأمم المتحدة في بيان لها في وقت متأخر الخميس، إن معبر باب الهوى يجب أن "يعمل بشكل فعال بطريقة تساهم في مساعدة المحتاجين في شمال غرب سورية.

كما ورد في البيان أن هذه الفترة تنتهي في 13 يوليو المقبل.

تؤوي المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية أكثر من 4 ملايين شخص، العديد منهم نزحوا بسبب الصراع الذي اندلع في البلاد في مارس 2011.

وكان مجلس الأمن الدولي صرح في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 من تركيا والعراق والأردن عبر أربع نقاط عبور إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية.