إصابة بابا الفاتيكان بالتهاب الشعب الهوائية

ذكر بابا الفاتيكان، فرنسيس اليوم الجمعة أنه أصيب بالإعياء مرة أخرى اليوم الجمعة، في هذه المرة يعاني من التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف.

وقال البابا بصوت ينم عن شعور بالإرهاق في حفل استقبال في الفاتيكان "لدي مشكلة، أعاني من التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف".

وفي مطلع ديسمبر الماضي، اضطر البابا (87 عاما) لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ، إلى جانب مشاركته في العديد من المناسبات الأخرى، بسبب تعرضه لالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وفي العام الماضي، دخل البابا إلى المستشفى مرتين في روما، لإجراء جراحة في البطن.