زيلينسكي رافضا وقف إطلاق النار: يمنح روسيا الوقت لإعادة التزود بالأسلحة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رفضه القاطع لفكرة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيفيد موسكو وحدها عن طريق منحها الوقت لإعادة التزود بالأسلحة.

وقال زيلينسكي اليوم الخميس أثناء زيارته لإستونيا إن روسيا لديها عجز "ضخم" في الطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ، لكن الكرملين سيستغل وقف القتال لإعادة ملء مخازن الأسلحة.

وأشار زيلينسكي إلى أن موسكو مجبرة حاليا على شراء أسلحة من إيران وكوريا الشمالية لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وأوضح أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يمنح روسيا الفرصة لإعادة تمركز قواتها وإعادة حشدها، مما يضع القوات الأوكرانية في وضع سيئ في القتال مستقبلا.

وقال زيلينسكي في تلخيص لموقفه إن وقف الأعمال العدائية قد ينتهي به المطاف لأن يسمح للقوات الروسية "بالتغلب علينا، ولن نخاطر بذلك".



وجاء حديث زيلينسكي بعد اجتماع مع نظيره الإستوني الار كاريس. ووصل إلى العاصمة تالين اليوم الخميس في إطار جولة تشمل دول البلطيق الثلاث. وزار ليتوانيا أمس الأربعاء.

ويحاول زيلينسكي أن يحشد الدعم الدولي لبلاده، التي تدافع عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية الشاملة منذ حوالي سنتين.

لكن يبدو أن هناك علامات متزايدة على الإجهاد من الحرب لدى الداعمين الرئيسيين لكييف، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

يشار إلى أن الجمهوريات السوفيتية السابقة ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا من بين الدول الأشد ثباتا في الدفاع عن أوكرانيا، حيث تزود كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني المطرد.

كما تضغط من أجل عقوبات أشد صرامة على موسكو على المستوى الأوروبي وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وشكر زيلينسكي إستونيا على "الدعم المادي المستمر" التي تقدمه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وطمأن الرئيس كاريس ،زيلينسكي قائلا إن "إستونيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما استمرت الحرب".