إستونيا تقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا

قال رئيس إستونيا، ألار كاريس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إستونيا ستقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027.

وأكد كاريس أنه "داخل الاتحاد الأوروبي، قدمنا بالفعل مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إلى أوكرانيا. ويجب أن يستمر هذا الدعم. وستبلغ مساهمة إستونيا طويلة الأجل مليار يورو حتى عام 2027. وأوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الأفضل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف كاريس أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه "ليس غدا، ولكن اليوم".

وقال كاريس "يجب أن تهدف أفعالنا إلى منع أي حرب عدوانية في أوروبا في المستقبل"، مضيفا أن "أوكرانيا ستحظى بدعم إستونيا طالما استمرت الحرب".