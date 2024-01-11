إيران تعتقل 35 شخصا على صلة بهجمات كرمان

أعلنت وزارة الأمن الايرانية اليوم الخميس، اعتقال 35 شخصا، على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع الاسبوع الماضي في مدينة كرمان جنوبي إيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزارة الأمن الايرانية قولها في بيان لها، إن الاعتقالات جرت حتى الآن في محافظات كرمان وسيستان وبلوشستان وخراسان رضوي وأصفهان وطهران وأذربيجان غربي.

كما نشرت وزارة الإعلام جوانب جديدة من الحادث الإرهابي في بيان جديد لها.

وكان انتحاريان فجرا نفيسهما الاسبوع الماضي ، في مدينة كرمان، حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين.