رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة يعلن حالة الطوارئ في العاصمة

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي الخميس حالة الطوارئ لمدة 14 يوما في بورت موريسبي، متعهدا محاربة "الفوضى" بعد مقتل 15 شخصا خلال ليلة من أعمال الشغب العنيفة في العاصمة ومدينة رئيسية أخرى في البلاد.

وقال مارابي إن أكثر من ألف جندي وضعوا في حالة تأهب "للتدخل عند الضرورة" بموجب مرسوم الطوارئ، غداة اندلاع أعمال العنف على أثر احتجاجات مناهضة للحكومة قادها جنود وعناصر في شرطة وحراس سجون.

وأضرمت حشود غاضبة النار في مبان ونهبت متاجر خلال ليلة من الفوضى قبل أن تمتد أعمال العنف إلى مدينة لاي الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر شمالا.

وأكد مفوض الشرطة الملكية في بابوا غينيا الجديدة ديفيد مانينغ بعد ظهر الخميس أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المدينتين.

وقدم رئيس الوزراء اعتذاراته للبلاد، مؤكدا أن "لا تسامح" مع "الفوضى". وقال في مؤتمر صحافي "هذه بلدكم بقدر ما هي بلدي. خرق القانون لا يسمح بتحقيق الأهداف".