تنازل ملكة الدنمارك مارجريت الثانية عن العرش.. العائلة المالكة تنشر جدولاً مفصلاً للمراسم

نشرت العائلة المالكة الدنماركية جدولا مفصلا لمراسم تنازل الملكة مارجريت الثانية عن العرش وتتويج نجلها ولي العهد الأمير فريدريك ملكا جديدا للبلاد والمرتقب اتمامها في نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر الأحد المقبل، ستتوجه ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، التي ستتنازل عن العرش، وابنها ولي العهد الأمير فريدريك، الذي سيصبح الملك الجديد للبلاد، من قصر أمالينبورغ، المقر الملكي، إلى قصر كريستيانسبورغ، المبنى الحكومي في كوبنهاجن، بحسب بيان.

وأضاف البيان أن مارجريت ستسافر مستقلة عربة تجرها الخيول في الساعة 1:37 ظهرا (1237 بتوقيت جرينتش)، بينما سيسافر فريدريك مستقلا سيارة مع قرينته ولية العهد الأميرة ماري ونجله الأكبر الأمير كريستيان، ليصلا قبل الملكة بدقيقتين.

وستقوم الملكة، في اجتماع مع الحكومة بعد ذلك، بالتوقيع على إعلان تنازلها عن العرش. في هذه اللحظة، يتم تغيير عن العرش، قبل أن يتم إرجاع مارجريت إلى قصر أمالينبورغ نحو الساعة 2:15 مساء.

وقال البيان إن الملك الجديد فريدريك العاشر سيصعد إلى شرفة قصر كريستيانسبورغ في الساعة الثالثة بعد الظهر، وبعد ذلك ستعلن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن رسميا تغيير العرش.

ومن المقرر بعد ذلك أن يلقي فريدريك كلمة للشعب.

ومن المقرر أن يتم إطلاق تحية الأسلحة النارية في ميناء كوبنهاجن، بينما سيتم في الوقت نفسه إنزال العلم الملكي من مقر إقامة مارجريت ورفعه في مقر إقامة فريدريك.

وأضاف البيان الملكي أنه في الساعة 3:30 بعد الظهر، سيعود الملك والملكة الجديدان إلى قصر أمالينبورغ مستقلين عربة تجرها الخيول.

ومن المتوقع أن يصطف آلاف الدنماركيين على جانبي الطريق لاستقبال فريدريك وماري.