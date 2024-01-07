بلينكن يتحدث عن "مأساة لا يمكن تصورها" بعد مقتل صحافيين في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة لقطر إن مقتل صحافيَين من قناة الجزيرة في ضربة في قطاع غزة "مأساة لا يمكن تصورها".

وتعليقا على مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا الذي اعلنته القناة في وقت سابق، أكد بلينكن "هذه مأساة لا يمكن تصورها وهذه حال الكثير من الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين الأبرياء".

ورأى وزير الخارجية الأميركي أنه من الضروري أن تبذل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا "من العودة إلى ديارهم".

وقال بلينكن في الدوحة إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في إطار جولة إقليمية جديدة تشمل دولا عربية وإسرائيل "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك".