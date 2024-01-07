مقتل طفلة فلسطينية بالرصاص خلال عملية دهس بالضفة

قالت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية إن الشرطة قتلت طفلة فلسطينية في سيارة عند معبر بالضفة الغربية عندما فتحت النار على سيارة أخرى اشتبهت في أنها شنت هجوم دهس.

وذكرت شرطة الحدود أنها أصابت الطفلة بالرصاص بعد إطلاق النار على زوجين في سيارة قالت إنهما دهسا إسرائيليين اثنين عند معبر في الضفة الغربية المحتلة على مشارف القدس.

وقال مسعفون إسرائيليون إن الفتاة عمرها ثلاثة أعوام، لكن مصادر فلسطينية قالت لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن الفتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأن الفتاة تلقت العلاج في مكان الحادث قبل إعلان وفاتها، دون تحديد سبب الوفاة. وقال المسعفون إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن سيارة تقل رجلا وامرأة توقفت عند معبر بالقرب من القدس وشنت هجوم دهس على شرطة الحدود.

وجاء في البيان أن الشرطة ردت بالذخيرة الحية.

وأضاف أن الشرطة "حيدت" الزوجين في السيارة دون تقديم تفاصيل.